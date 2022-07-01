Два мифа о зарядке телефона, которые "убивают" батарею

Никогда не доводите телефон до 0% заряда

Чтобы смартфон дольше работал, нужно учитывать простые правила при зарядке. Если ваш телефон работает постоянно без перезагрузки, а зарядное устройство вы достаете, только когда на экране высвечивается 0% заряда – у нас для вас плохие новости.

Как пишет "Телеграф", мнения о том, что выключать телефон совершенно бесполезно и не заряжать его, пока смартфон не разрядится – это мифы. Об этом сообщается в материале издания Readerʼs Digest.

Миф №1: выключение телефона бесполезно

На самом деле, сброс настроек телефона может помочь сэкономить заряд батареи. Большинство людей не закрывают приложения полностью после завершения их использования, и те продолжают работать в фоновом режиме. Каждый из таких может и не потреблять много заряда, но чем больше приложений активны, тем короче будет срок службы батареи. Если у вас есть привычка оставлять приложения включенными, постарайтесь выключать телефон хотя бы раз в неделю. Или же попробуйте выключить смартфон перед долгой встречей или походом в кино.

Миф №2: нельзя заряжать телефон, пока он не разрядится

Не стоит следовать этому правило, так как оно ошибочно и даже вредит аккумулятору. Лучше поставить телефон на зарядку до того, как он разрядится до нуля. Многие аккумуляторы могут "забывать", какой у них уровень полной емкости, поэтому при перезарядке не заряжаются до изначального уровня. Крупные бренды стараются решить эту проблему по большей части, но у более старых моделей такой нюанс все еще присутствует.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему пищит зарядка телефона. Эксперты утверждают, что это плохой знак.