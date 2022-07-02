Можно ли заряжать разные телефоны одной зарядкой: ответ вас удивит

Зарядное устройство должно быть оригинальным.

Одной из самых распространенных причин медленной зарядки телефона, а также иногда и его поломок — является его зарядное устройство. Всегда нужно следить, чтобы оно было целым и неповрежденным. Часто в случаях поломки кабеля или адаптера, берется просто зарядное от другого телефона, однако мало кто задумывается, можно ли так делать.

Так можно ли заряжать разные гаджеты одним зарядным устройством? Ответ на этот вопрос публикует издание radiotrek. Рассказываем, какую зарядку выбрать для телефона.

Как правильно заряжать телефон

Ответ — можно, однако есть свои нюансы. Прежде всего все производители мобильных телефонов советуют использовать оригинальное зарядное устройство, поэтому если ваше сломалось, покупать лучше такое же, и на официальном сайте производителя.

Однако можно использовать также качественные аналоги и других производителей. Еще раз отметим — качественные аналоги. О дешевых устройствах и вовсе забудьте: так вы только испортите аккумулятор своего телефона.

Также при использовании "чужого" зарядного устройства важно обратить внимание на его мощность: более мощный адаптер вашему гаджету не навредит, а вот менее мощный будет заряжать телефон медленнее. И, помимо этого, нужно помнить, что аксессуары разных фирм и производителей могут быть несовместимы.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.