Как ускорить время зарядки старого смартфона: самый эффективный способ

Чтобы старый телефон разряжался медленнее, нужно немного потратиться.

Даже если постоянно правильно ставить свой гаджет на зарядку, со временем аккумулятор устройства изнашивается, и телефон работает на одном заряде все меньше и меньше. Увы, но полностью предотвратить этого нельзя. Однако есть способы как улучшить ситуация, не покупая новый смартфон.

В каждом телефоне есть некий датчик циклов перезарядки, и когда предел превышен, производительность устройства снижается, и аккумулятор начинает "садиться" намного быстрее, пишет belnovosti. Что же можно в таком случае сделать, чтобы не таскать постоянно с собой портативное зарядное устройство.

Как ускорить время зарядки старого смартфона

Самый надежный способ ускорить зарядку старого смартфона, не покупая при этом новый телефон, — это замена аккумулятора. Да, способ не бесплатный, однако он намного дешевле, чем полностью менять гаджет. Стоит отметить, что это нужно сделать, как можно быстрее, чтобы батарея не вышла из строя в самый неподходящий момент.

Если в смартфоне легко снимается задняя крышка, то аккумулятор можно заменить и самостоятельно, а если батарея встроенная, то замену лучше доверить профессионалам.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.