Укр

Пять приложений, которые больше всего разряжают ваш телефон

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
620
Некоторые программы на телефоне "пожирают" зарядку Новость обновлена 04 июля 2022, 10:58
Некоторые программы на телефоне "пожирают" зарядку

Если приложение работает в фоновом режиме, это тоже тратит заряд

Ваш телефон может разряжаться быстро не только потому, что вы допускаете распространенные ошибки при подзарядке устройства, а и неправильно используете некоторые программы на смартфоне. Более того, ряд приложений, которые установлены почти у каждого, значительно тратят энергию аккумулятора. Поэтому по возможности лучше пользоваться этими программами на ПК, а с телефона – удалить.

Как передает "Телеграф", о программах на телефоне, которые "пожирают" зарядку, пишет издание Readerʼs Digest. Эксперты выделяют по меньшей мере 5 приложений, наиболее энергозатратных для смартфонов.

В топ-5 приложений, которые больше всего разряжают вашу батарею, включены:

  • Snapchat,
  • Google Maps,
  • Netflix,
  • Amazon,
  • Facebook.

Эксперимент показал, что удаление мобильного приложения Facebook с телефонов Android экономит до 20% времени автономной работы. Если вы также избавитесь от приложения Messenger, то время загрузки других программ может увеличиться на 15%. Причина, по которой Facebook так "убивает" заряд батареи, заключается в том, что он продолжает работать в фоновом режиме, даже когда вы его не используете.

Кроме того, рекомендуется придерживаться еще нескольких простых правил касательно программ на смартфоне. Одно из них – выходить из приложений, чтобы они не продолжали работу в фоновом режиме. Не забывайте удалять те программы, которые вы вообще не используете. А также следует поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии. Мало кто знает, но отсрочка обновлений устройства приносит больше вреда, чем пользы для вашего телефона. Производители iPhone и Android выпускают обновления, чтобы пользователям было еще комфортнее, а телефон работал лучше. И если у вашего устройства слабая батарея или другие проблемы, то обновления программного обеспечения могут их исправить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пищащий звук зарядки телефона – плохой знак для владельца устройства.

Теги:
#Смартфон #Зарядка #Телефон