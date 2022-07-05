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Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: ошибку делает каждый второй

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Заряжать телефон, пока спишь ночью – плохая идея Новость обновлена 05 июля 2022, 10:30
Заряжать телефон, пока спишь ночью – плохая идея

Если вы хотите, чтобы батарея телефона прослужила дольше, не делайте так

Очень легко "убить" батарею телефона, если делать ошибки при заряжении устройства. Нельзя не только пользоваться смартфоном во время подзарядки – это приводит к перегреванию, а и оставлять подключенным к розетке гаджет на всю ночь.

Как передает "Телеграф", об этой распространенной ошибке при зарядке телефона пишет издание Readerʼs Digest. Зарядить телефон на 100% за ночь может показаться хорошей мыслью, но на самом деле так делать не нужно.

Просыпаться с полностью заряженным телефоном, казалось бы, отличный способом начать день. Но оставлять устройство включенным на ночь — плохая идея. Когда телефон достигает 100-процентного заряда, он будет продолжать получать небольшую подзарядку, чтобы поддерживать этот максимальный уровень. В результате это приводит к непрерывной работе батареи. Так что лучше не заряжать полностью аккумуляторы, потому что высокое напряжение подвергает со временем изнашивает батарею.

Напомним, держать телефон в постели или под подушкой ночью, особенно заряжая его, нельзя. Это еще один способ сократить срок службы устройства из-за накопления тепла. Если ваш телефон заряжается или имеет дефект, то может даже представлять потенциальную опасность возгорания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон может быстро садиться из-за некоторых программ. Эксперты выделяют по меньшей мере пять приложения, которые "пожирают" заряд смартфона.

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