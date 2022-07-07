Почему нельзя заряжать телефон в машине: эту ошибку делает каждый второй

Это правило при зарядке смартфона нарушают очень часто

Если вы находитесь в длительной поездке или застряли в пробке по пути на работу, низкий заряд батареи — катастрофа для скучающего водителя. Идея подключить телефон к USB-порту автомобиля кажется безобидной. Но если проблема с севшим смартфоном некритична в этот момент, то зарядка во время поездки может быть большой ошибкой.

Как пишет "Телеграф", о том, почему нельзя заряжать телефон в машине, сообщает издание Readerʼs Digest. Чтобы подключить смартфон к "розетке" в авто, сначала нужно убедиться – не навредит ли это в будущем вашему устройству.

Дело в том, что адаптер обычно способен безопасно регулировать напряжение во время подзарядки устройства. Однако если он неисправен или изготовлен не производителем вашего телефона, то может передавать слишком много энергии на смартфон и потенциально повредить его. В большинстве случаев вы можете не сразу заметить это повреждение, поскольку оно обычно сначала влияет на аккумулятор вашего телефона, снижая его работоспособность.

Даже если вы не заметите проблем с телефоном, в долгосрочной перспективе это может дорого обойтись. В худшем случае привычка заряжать телефон в машине может повредить зарядный порт смартфона или саму материнскую плату, а исправить это очень недешево. Поэтому необходимо всегда использовать официальное автомобильное зарядное устройство и именно производителя вашего телефона.

И добавим, что пользоваться телефоном во время управления транспортным средством небезопасно как для вас, так и для людей вокруг.

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь.