Как ускорить зарядку телефона: простой лайфхак

Есть одни маленький нюанс, который ускорит процесс зарядки

Иногда нужно, чтобы телефон зарядился как можно быстрее. Но подключив смартфон к розетке, многие коротают время ожидания за пролистыванием соцсетей или какой-то игрой. Чтобы зарядка телефона не вредила аккумулятору, нельзя оставлять заряжать смартфон на всю ночь. А вот чтобы процесс подзарядки устройства был более быстрым – важно не использовать телефон в этот момент

Как пишет "Телеграф", об этом простом правиле сообщает издание Readerʼs Digest. То, что нельзя прикасаться к телефону, когда он подключен к сети – миф. Но есть смысл, все равно следовать такому правилу.

Так, можно свободно открывать приложения или принимать звонки, пока ваш телефон заряжается. Когда смартфон заряжается, мощность отличается от той, которой обычно обладает аккумулятор, но несмотря на это результаты и производительность всегда одинаковы. Одно предостережение: открытые приложения потребляют энергию, пока батарея телефона заряжается, а это означает, что для зарядки потребуется больше времени. Поэтому если вам нужна быстрая полная зарядка, возня с телефоном будет работать против вас.

Напомним, есть привычки, которые "убивают" смартфон раньше времени, а также вещи, которые не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.