Можно ли заряжать смартфон в грозу: вы наверняка об этом не знали

Правда ли, что во время грозы смартфоном пользоваться запрещено?

Согласно прогнозу народного синоптика, в июле по всей Украине прокатится волна шквалов и гроз, а так как существует популярное опасение, что во время непогоды телефоном пользоваться нельзя, мы решили выяснить, так ли это или нет.

Многие пользователи откладывают свой телефон подальше на время грозы, опасаясь, что их может ударить молния, а другая часть — активно пользуется своими гаджетами, и может даже снимать непогоду на видео. Кто же из них прав, знает belnovosti.

Можно ли пользоваться или заряжать телефон во время грозы

Мнение, что мобильный телефон притягивает молнию — миф, ведь доказательств этому нет. Так как современные гаджеты не питаются от сети, выключать его во время грозы необязательно, ведь никакие перепады напряжения ему не страшны.

Читайте также: Категория Технологии Пять приложений, которые больше всего разряжают ваш телефон Если приложение работает в фоновом режиме, это тоже тратит заряд

А вот на зарядку устройство в грозу лучше не ставить. Все потому, что молния может спровоцировать короткое замыкание, а это в свою очередь — к возгоранию или поломке гаджета.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Помимо этого специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.