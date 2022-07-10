Можно ли заряжать смартфон, если он уже заряжен: ответ вас удивит

Неправильная зарядка телефона — это верный шаг к его поломке

Очень большую и важную роль в мобильных телефонах играют их аккумуляторы. Казалось бы — с их эксплуатацией должно быть все понятно, но большинство людей допускают ошибки, а потом жалуются, что их гаджет стал очень быстро разряжаться.

Можно ли заряжать смартфон, у которого высокий уровень заряда аккумулятора — можно, но только тогда, когда вам это действительно очень нужно, пишет belnovosti.

Можно ли заряжать заряженный телефон

Если уровень заряда телефона высокий, но вы считаете необходимым его еще подзарядить, то так и сделайте. Но до 100% заряжать устройство эксперты не рекомендуют. Так же как и разряжать его полностью или хранить разряженным не стоит — это вредно для аккумулятора.

Лучше поддерживать уровень заряда в диапазоне 40%-80%.

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Добавим, что в случае необходимости можно поставить смартфон на зарядку на всю ночь, но злоупотреблять этим не стоит.