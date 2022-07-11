Почему нельзя оставлять адаптер для зарядки в розетке: не все владельцы гаджетов это знают

Не все владельцы гаджетов знают, как правильно поступать с зарядкой.

Мало кто задумывается об этом, от того и никто особо и не знает, нужно ли вынимать зарядное устройство из розетки после того, как гаджет зарядился. Наверняка у большинства пользователей адаптер постоянно торчит в розетке, чтобы когда телефон сел, можно было быстро поставить его на подзарядку, и не искать шнуры по всему дому.

Если оставить в розетке только адаптер, который исправен, то ничего страшного не произойдет, пишет издание belnovosti. Однако полностью зарядное устройство оставлять в розетке нельзя. Почему — читайте далее.

Почему нельзя оставлять зарядное устройство без телефона в розетке

Вынимать зарядное из розетки нужно хотя бы "на всякий случай", например, чтобы избежать последствий скачков электрического напряжения. Даже если вы на 100% уверены в своей проводке, от короткого замыкания никто не застрахован, и если в это время зарядное будет в розетке, из-за нагревания адаптера может произойти пожар в доме.

Также опасность существует во время грозы или сильном ветре. В такие периоды лучше и вовсе обесточить квартиру или хотя бы отключить от питания все электроприборы.

Ну и помимо этого, оставленная зарядка в розетке активно потребляет электричество, что приводит к дополнительным расходам.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Помимо этого специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.