Как нужно заряжать телефон, чтобы не портить батарею: простая хитрость

Неправильная зарядка "убьет" как батарею, так и сам смартфон

Чем больше изнашивается батарея, тем хуже телефон удерживает заряд, а значит ваше устройство может разрядиться до нуля в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, нельзя оставлять мобильный в розетке на всю ночь, а еще следует соблюдать одно основное правило.

Как пишет "Телеграф", о хитрости, которая сохранит аккумулятор смартфона, рассказывает издание Readerʼs Digest. Это всего одно правило при зарядке телефона, которое продлит срок службы его аккумулятора.

Чтобы ваша батарея работала как можно дольше, существует настоятельно рекомендуемый метод зарядки ваших устройств. Так, эксперты советуют заряжать телефон только частично. Оптимальный уровень заряда батареи составляет 25-85 процентов. А вот зарядка более чем на 100 процентов – губительна для аккумулятора. У многих людей есть эта привычка, и они не осознают, какой ущерб наносят батарею.

Поэтому не позволяйте аккумулятору вашего телефона полностью разряжаться, а при зарядке дайте ему достичь только 85 процентов, затем — отключите от сети. Если полностью зарядили аккумулятор, не оставляйте устройство подключенным к сети, иначе ваша электроника в долгосрочной перспективе будет стареть быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на самом деле заряжать телефон в грозу, так как многие думают, что это делать запрещено.