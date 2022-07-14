Почему не стоит заряжать смартфон во включенном состоянии: многие об этом не догадываются

Эксперты назвали плюсы зарядки гаджета в отключенном состоянии

Очень легко "убить" батарею мобильного телефона, если делать ошибки при заряжении устройства.

Мы не раз писали, что пользоваться смартфоном во время подзарядки нельзя, ведь это приводит к перегреванию смартфона, что губительно сказывается на его сроке "годности". Поэтому, пишет belnovosti, лучше всего заряжать телефон вообще в отключенном состоянии.

Как лучше заряжать смартфон

Благодаря этому правилу ваш любимый гаджет зарядится намного быстрее. Кроме того, батарея устройства не будет перегреваться, соответственно, продлится срок его службы.

Единственный минус такого способа зарядки заключается в том, что вы можете пропустить важный звонок или сообщение.

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