Можно ли заряжать несколько телефонов одной зарядкой: вы наверняка об этом не знали

Главное выбирать качественное зарядное устройство.

"Убить" батарею мобильного телефона легко, если делать ошибки при заряжении своего устройства. Очень часто, многие пользователи заряжают несколько гаджетов одной зарядкой, видимо, чтобы сэкономить количество свободных розеток. Однако можно ли так делать?

Можно ли заряжать все телефоны одной зарядкой

Ответ на этот вопрос — можно, пишет издание belnovosti. Так, как эпоха зарядных устройств, которые подходят только для телефонов определенного производителя, ушла, и в основном все современные гаджеты оснащены портами USB Type-C, для зарядки можно использовать любой кабель с соответствующим разъемом.

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То же самое касается и адаптера. Исключение составляют только смартфоны Apple: для них нужно зарядки нужен сертифицированный кабель Lightning.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Помимо этого специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.