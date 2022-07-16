Почему ваш смартфон медленно заряжается: топ-5 причин, о которых нужно знать
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Причин, при которых устройство медленно заряжается, может быть много
Каждый владелец смартфона хочет, чтобы его любимый гаджет работал как можно дольше, забывая при этом о правилах эксплуатации устройства. Нередко пользователи ставят свой мобильный телефон на зарядку, а он при этом не спешит радовать зеленными отметками. В чем причина медленно зарядки смартфона?
В этом случае причин может быть много, пишет belnovosti. Рассказываем о самых распространенных пяти причинах медленной зарядки.
Почему смартфон долго заряжается
- Поврежден USB-кабель. Они, как правило, легко ломаются.
- Поврежден адаптер. Это может произойти из-за скачка напряжения.
- Проблемы с USB-портом. Проверьте, не засорился ли он, или сломался.
- Проблема в способе зарядки. Старайтесь не заряжать смартфон от ноутбука или посредством беспроводной зарядки.
- Проблема в самой батарее. Возможно, просто пришла пора ее заменить.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пищащий звук зарядки телефона – плохой знак для владельца устройства, а также, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.