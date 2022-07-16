Почему ваш смартфон медленно заряжается: топ-5 причин, о которых нужно знать

Причин, при которых устройство медленно заряжается, может быть много

Каждый владелец смартфона хочет, чтобы его любимый гаджет работал как можно дольше, забывая при этом о правилах эксплуатации устройства. Нередко пользователи ставят свой мобильный телефон на зарядку, а он при этом не спешит радовать зеленными отметками. В чем причина медленно зарядки смартфона?

В этом случае причин может быть много, пишет belnovosti. Рассказываем о самых распространенных пяти причинах медленной зарядки.

Почему смартфон долго заряжается

Поврежден USB-кабель. Они, как правило, легко ломаются. Поврежден адаптер. Это может произойти из-за скачка напряжения. Проблемы с USB-портом. Проверьте, не засорился ли он, или сломался. Проблема в способе зарядки. Старайтесь не заряжать смартфон от ноутбука или посредством беспроводной зарядки. Проблема в самой батарее. Возможно, просто пришла пора ее заменить.

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