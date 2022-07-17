Что нужно делать, чтобы телефон прожил намного дольше: полезные лайфхаки

Следуя этим простым советам, можно существенно продлить "жизнь" своему смартфону.

Чтобы существенно продлить срок службы своего смартфона, его нельзя оставлять в розетке на всю ночь, а также важно соблюдать еще несколько простых правил. Стоит отметить, что они совсем несложные, однако их польза незаменима.

Что нужно делать, чтобы телефон прослужил долго, пишет belnovosti. К примеру, самое простое — носить телефон в чехле, чтобы защитить его от царапин.

Как ухаживать за смартфоном

Во-первых, нельзя подвергать свое устройство воздействию высоких и низких температур. Такие "скачки" негативно сказываются на аккумуляторе.

Во-вторых, нужно правильно заряжать свой смартфон. Не стоит разряжать его "в ноль", а также заряжать до 100-процентного уровня. Лучше всего поддерживать заряд на уровне 70-90%.

В-третьих, пользоваться нужно только оригинальные кабели.

И, в-четвертых, не забывайте периодически чистить динамики, микрофон, переключатель.

Помимо этого специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на самом деле заряжать телефон в грозу, так как многие думают, что это делать запрещено.