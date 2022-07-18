Нужно ли выключать телевизор из розетки на ночь: об этом надо знать

Выключив телевизор на ночь можно значительно сократить потребление электроэнергии.

Наверняка мало кто задумывался о том, нужно ли на ночь выключать из сети телевизор. О королеве кухни микроволновке — мы уже писали ранее, а также рассказывали нужно ли после стирки отключать стиральную машинку из сети, а теперь пришла пора поговорить и о "короле" дома.

Нужно ли выключать телевизор на ночь из розетки

Люди, которые ложась спать или уходя из дома отключают все электроприборы из сети "на всякий случай" — очень правильно поступают, пишет издание "Радіо Трек". Так как перепады напряжения в сети – явление достаточно частое, вынимать все приборы из розеток нужно хотя бы из соображений безопасности.

Плюс ко всему, эта также и экономия ваших же денег, ведь при таких неблагоприятных обстоятельствах блок питания телевизора или другого электроприбора может выйти из строя, а это значит, что вам придется тратиться на новую технику.

Более того, при перепадах сети возможное короткое замыкание проводки, что может привести к пожару в квартире. По этой же причине желательно отключать электроприборы от сети и во время грозы.

Напомним, ранее мы писали, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.

Также, ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на самом деле заряжать телефон в грозу, так как многие думают, что это делать запрещено.