Почему нельзя пользоваться телефоном, у которого разбитый экран: ошибка, которую совершает каждый

Последствия могут быть очень плачевными.

Чтобы существенно продлить срок службы своего смартфона, нужно не только правильного его заряжать, но и правильно за ним ухаживать и вовремя носить в ремонт, если это нужно. К примеру, если на экране вашего гаджета есть трещины, нужно немедленно нести устройство в сервис.

Даже если дисплей работает нормально: картинка без искажений и хорошая реакция на прикосновение, все равно нужно нести телефон в ремонт, пишет belnovosti. Несвоевременная замена дисплея будет стоить потом вам намного дороже. Рассказываем почему.

Почему нельзя пользоваться смартфоном с разбитым экраном

Первое – нарушение работы сенсорной панели. Дисплей будет медленнее реагировать на любые действия, чем при целом стекле. Также возможно, что экран и вовсе не будет отвечать на "запросы". Даже если сразу все было нормально, это не дает гарантии, что завтра-послезавтра телефон не перестанет работать.

Второе — повреждение внутренних элементов . Если продолжить пользоваться гаджетом с разбитым дисплеем, это может нарушить работу процессора, батареи и других, закрепленных на плате смартфона компонентов.

. Если продолжить пользоваться гаджетом с разбитым дисплеем, это может нарушить работу процессора, батареи и других, закрепленных на плате смартфона компонентов. Третье — проникновение влаги. Через трещины внутрь устройства в минимальных количествах будет попадать влага, из-за чего после многие элементы будут постепенно окисляться, что в следствии приведет к поломке телефона.

Через трещины внутрь устройства в минимальных количествах будет попадать влага, из-за чего после многие элементы будут постепенно окисляться, что в следствии приведет к поломке телефона. И четвертое — вред для здоровья. Банально, но о треснутое стекло можно порезать пальцы. Также повышается нагрузка на глаза.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

Помимо этого специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.