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Можно ли заряжать телефон дважды в день: ответ вас удивит

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"100%" — это плохое значение для аккумулятора телефона
"100%" — это плохое значение для аккумулятора телефона

Если соблюдать несколько простых правил при зарядке телефона, то ваше устройство прослужит очень долго.

Многие владельцы смартфонов уверены, что заряжать мобильное устройство нужно "до конца" и отключают свой гаджет из сети только после того, как уровень батареи дошел до 100%. Более того, многие до сих пор придерживаются того, что чем меньше раз телефон заряжается, тем дольше он прослужит. Однако так ли это?

Ответ — нет. Система "чем меньше, тем лучше" здесь не работает, и телефон нужно заряжать столько, сколько нужно. Подробнее о том, сколько раз в день заряжать телефон и как это правильно делать, пишет издание "Заметки Сис.Админа".

Можно ли заряжать телефон дважды в день?

Можно, и даже нужно. Не бойтесь ставить свой телефон на зарядку даже если он еще об этом не попросил Главное не допускайте падения заряда ниже 20%. Если постоянно полностью разряжать телефон, то его аккумулятор быстро износится, из-за чего гаджет будет быстро садиться.

Сколько раз в день можно заряжать смартфон?

Нет конкретного и правильного количества зарядок в день — главное это поддерживать заряд аккумулятора в пределах 30-80%, а будет это 2 или 4 зарядки не столь важно. Также стоит отметить, что каждый раз до 100% каждый заряжать телефон не стоит, иначе батарея быстро выйдет из строя, что существенно снизит срок ее службы.

Помимо этого специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Напомним, многие популярные приложения буквально "съедают" заряд смартфона. Есть как минимум пять программ, из-за которых батарея быстро теряет мощность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на самом деле заряжать телефон в грозу, так как многие думают, что это делать запрещено.

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#Мобильный телефон #Зарядка #Телефон