Можно ли заряжать телефон дважды в день: ответ вас удивит

Если соблюдать несколько простых правил при зарядке телефона, то ваше устройство прослужит очень долго.

Многие владельцы смартфонов уверены, что заряжать мобильное устройство нужно "до конца" и отключают свой гаджет из сети только после того, как уровень батареи дошел до 100%. Более того, многие до сих пор придерживаются того, что чем меньше раз телефон заряжается, тем дольше он прослужит. Однако так ли это?

Ответ — нет. Система "чем меньше, тем лучше" здесь не работает, и телефон нужно заряжать столько, сколько нужно. Подробнее о том, сколько раз в день заряжать телефон и как это правильно делать, пишет издание "Заметки Сис.Админа".

Можно ли заряжать телефон дважды в день?

Можно, и даже нужно. Не бойтесь ставить свой телефон на зарядку даже если он еще об этом не попросил Главное не допускайте падения заряда ниже 20%. Если постоянно полностью разряжать телефон, то его аккумулятор быстро износится, из-за чего гаджет будет быстро садиться.

Сколько раз в день можно заряжать смартфон?

Нет конкретного и правильного количества зарядок в день — главное это поддерживать заряд аккумулятора в пределах 30-80%, а будет это 2 или 4 зарядки не столь важно. Также стоит отметить, что каждый раз до 100% каждый заряжать телефон не стоит, иначе батарея быстро выйдет из строя, что существенно снизит срок ее службы.

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Помимо этого специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном во время зарядки, из-за этого он перегревается.

Напомним, многие популярные приложения буквально "съедают" заряд смартфона. Есть как минимум пять программ, из-за которых батарея быстро теряет мощность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на самом деле заряжать телефон в грозу, так как многие думают, что это делать запрещено.