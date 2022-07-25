Сколько раз нужно перезагружать смартфон, чтобы он работал без сбоев

Ежедневная перезагрузка гаджета не всегда идет на пользу устройству

Каждый владелец мобильного телефона хочет, чтобы его любимый гаджет работал без перебоев и как можно дольше. Однако при малейшем сбое многие просто перезагружают смартфон, чтобы устранить проблему. Но нужно ли это делать так часто?

"Телеграф" рассказывает, при какой причине может потребоваться перезагрузка устройства, и насколько часто это можно делать, чтобы телефон и дальше функционировал без всяческих перебоев.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Ежедневная перезагрузка смартфона не всегда идет ему на пользу. Специалисты подчеркивают, что если устройство работает корректно, постоянная его перезагрузка не требуется. Мешающие работе приложения телефон способен отключать самостоятельно.

Если смартфон начал "тормозить", стали "вылетать" программы, перезагрузка – первое, что следует попробовать. Но рекомендуется перезагружать смартфон не чаще 1-2 раз в месяц.

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