Нужно ли отключать ноутбук от сети, когда он зарядился: развеиваем популярный миф

Главное не допускать, чтобы батарея разрядилась полностью.

Когда отключают свет, и оказывается что ноутбук разряжен, многие жалеют, что гаджет не стоял на зарядке пока они работали, ведь "так нельзя" иначе аккумулятор испортиться. Однако правда ли это? Ранее мы писали, как правильно заряжать мобильные телефоны, а теперь расскажем, можно ли постоянно работать на подключенном к сети ноутбуке.

Прослужит ли аккумулятор дольше, если постоянно отключать ноутбук от сети после его полной зарядки, пишет belnovosti. Миф это или реальность — читайте далее.

Можно ли не отключать ноутбук от зарядки и работать на нем

Ответ — можно. Вы можете спокойно постоянно пользоваться ноутбуком, не отключая его от сети. Устройство оснащено контроллером, который останавливает процесс зарядки, когда уровень заряда доходит до максимального значения. Однако все же периодически рекомендуется менять источник питания, и работать на ноутбуке только от батареи.

Из минусов работы не от сети — при отключении электричества и полной разрядке ноутбука, могут не сохраниться важные для вас файлы. Поэтому старайтесь не доводить уровень заряда до нуля.

Ранее "Телеграф" рассказывал нужно ли после стирки отключать стиральную машинку из сети. А также о том, нужно ли выключать телевизор на ночь из розетки.