Как нельзя выключать ноутбук: 90% пользователей допускают эту роковую ошибку

Так делать категорически запрещено.

Чтобы техника прослужила вам дольше, с ней нужно правильно "общаться" и правильно за ней ухаживать. К примеру, ранее мы писали, влияет ли работа на постоянно подключенном ноутбуке к зарядке на срок годности его аккумулятора. А теперь хотим рассказать, как правильно выключать свой компьютер, чтобы не навредить ему.

Чаще всего процесс выключения происходит так — просто нажимая на кнопку выключения. Однако делать так категорически нельзя, пишет belnovosti. Как же правильно?

Как правильно выключать компьютер и ноутбук

Правильная последовательность действий при выключении гаджета такая: меню "Пуск – Завершение работы". При этом перед выключением нужно обязательно завершить работу всех программ, закрыть все папки и файлы. Стоит отметить, что если перед отключением, вам высветится сообщение об обновлении системы, ни в коем случае не нужно его прерывать.

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Если нет возможности дождаться полного отключения ПК, можно перевести его в спящий режим. В этом режиме компьютер приостанавливает все процессы и потребляет меньше энергии. Путь такой же: меню "Пуск" — "Спящий режим".

Ранее "Телеграф" рассказывал нужно ли после стирки отключать стиральную машинку из сети. А также о том, нужно ли выключать телевизор на ночь из розетки.