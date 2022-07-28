Названы причины не покупать смартфон с витрины: многие не обращают внимание на эти нюансы

Лучше, чтобы купленный мобильный телефон был совершенно новым

Желанная покупка смартфона или любого другого гаджета нередко доставляет нам больше хлопот, чем удовольствие. Речь идет о тех устройствах, которые выставляются на витрины магазинов.

Есть несколько причин, по которым не стоит приобретать мобильный телефон с витрины. Большинство продавцов вам этого не скажут, но такая покупка вам гарантирует не одну проблему.

Почему нельзя покупать смартфон с витрины

Выставленные на витрину устройства неоднократно трогали и использовали другие потенциальные покупатели. Считайте, что вы берете в руки уже б/у телефон.

У смартфона, который стоит на витрине длительное время, начинает изнашиваться аккумулятор. Также это приводит к выгоранию дисплея.

Так как коробка устройства уже вскрыта, можно недосчитаться комплектующих.

Поскольку телефон уже активирован, покупатель теряет несколько месяцев гарантии, если она начинает действовать с активации гаджета.

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