Названы причины не покупать смартфон с витрины: многие не обращают внимание на эти нюансы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 1447
Лучше, чтобы купленный мобильный телефон был совершенно новым
Желанная покупка смартфона или любого другого гаджета нередко доставляет нам больше хлопот, чем удовольствие. Речь идет о тех устройствах, которые выставляются на витрины магазинов.
Есть несколько причин, по которым не стоит приобретать мобильный телефон с витрины. Большинство продавцов вам этого не скажут, но такая покупка вам гарантирует не одну проблему.
Почему нельзя покупать смартфон с витрины
- Выставленные на витрину устройства неоднократно трогали и использовали другие потенциальные покупатели. Считайте, что вы берете в руки уже б/у телефон.
- У смартфона, который стоит на витрине длительное время, начинает изнашиваться аккумулятор. Также это приводит к выгоранию дисплея.
- Так как коробка устройства уже вскрыта, можно недосчитаться комплектующих.
- Поскольку телефон уже активирован, покупатель теряет несколько месяцев гарантии, если она начинает действовать с активации гаджета.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пищащий звук зарядки телефона – плохой знак для владельца устройства, а также, какие вещи опасно держать рядом с мобильным телефоном.