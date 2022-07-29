Можно ли разряжать телефон до 0%: не все знают это важное правило
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Многие пользуются телефоном, пока он полностью не сядет
При зарядке смартфона мы часто делаем различные ошибки, которые "убивают" аккумулятор устройства. К примеру, оставляем мобильный на зарядке на всю ночь. Мало кто знает, что пагубно влияет на срок службы батареи смартфона и разрядка телефона до 0%.
Как пишет ресурс Best Life, эксперты не рекомендуют допускать ситуации, когда телефон полностью разряжается. Полное истощение заряда вредит аккумулятору, поэтому батарея портится и не способна в дальнейшем сохранять заряд смартфона.
Пользоваться смартфоном до тех пор, пока он не разрядится — до полной разрядки — это не то, что нужно для современных аккумуляторов. Лучше даже не позволять телефону приблизиться к 0%. Это очень быстро изнашивает аккумулятор.
Тогда как подзарядка аккумулятора телефона в течение дня может помочь продлить срок его службы.
Напомним, эксперты назвали конкретные проценты, до которых необходимо заряжать телефон. По их мнению, оптимальный уровень заряда батареи составляет 25-85 процентов. Тогда как зарядка телефона более чем на 100% очень вредит работоспособности аккумулятора вашего гаджета.
Ранее "Телеграф" рассказал, какие популярные приложения буквально "сжирают" заряд смартфона. Есть как минимум пять программ, из-за которых батарея молниеносно теряет мощность.