Что будет с телефоном, если его на несколько дней положить в рис: очень полезный лайфхак

Так ли эффективен лайфхак с рисом, как о нем говорят.

В сети можно встретить множество различных лайфхаков, которые на первый взгляд могут показаться достаточно странными. К примеру ранее мы писали, зачем многие пользователи кладут смартфон в холодильник, а теперь хотим рассказать для чего класть свой гаджет в рис.

Наверняка многие знают, что такое действие поможет избавиться от влаги, в случае если на телефон попала вода. Однако на сколько нужно класть гаджет в крупу, да и вообще работает ли этот лайфхак — мало кто знает. Ответы на эти вопросы пишет издание radiotrek.

Зачем класть телефон в рис

"Если положить телефон в рис, придут китайцы и починят его" — шутят в сети об этом лайфхаке. А все из-за того, что рис очень хорошо впитывает влагу, поэтому если на ваш гаджет попала вода, то можно попробовать его "починить" самостоятельно. Для этого в пакет с сухим рисом нужно положить телефон и аккумулятор и оставить их в крупе на два-три дня.

Также рис можно заменить на силикагель, который постоянно кладут в коробки с обувью. Он впитывает влагу даже лучше, чем рис.

Вы наверняка об этом знаете, но мы все же напомним, что соль и сахар категорически не подходят для этих целей. И также добавим, что после такой просушки все же лучше на всякий случай отнести свой гаджет к специалисту, даже если он нормально работает.

Напомним, эксперты назвали конкретные проценты, до которых необходимо заряжать телефон. По их мнению, оптимальный уровень заряда батареи составляет 25-85 процентов. Тогда как зарядка телефона более чем на 100% очень вредит работоспособности аккумулятора вашего гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие популярные приложения буквально "сжирают" заряд смартфона. Есть как минимум пять программ, из-за которых батарея молниеносно теряет мощность.