Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки: нехитрые правила, которые "спасут" ваш гаджет

Эти "правила" помогут избежать поломки телефона.

Чтобы существенно продлить срок службы своего смартфона, его нельзя оставлять в розетке на всю ночь, а также важно соблюдать еще несколько простых правил, особенно во время зарядки. Многие знают, что нельзя пользоваться своим гаджетом, пока он "кушает", однако так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Все знают, что если пользоваться телефоном во время зарядки, его аккумулятор сильно нагревается, поэтому в это время стоит быть осторожнее. Однако, как сообщает издание belnovosti, если соблюдать несколько простых правил, то подобные бедствия можно миновать.

Как правильно пользоваться телефоном во время зарядки

Первое — зарядное должно быть "родным" и качественным. Никаких дешевых аналогов.

Второе — пользоваться телефоном на зарядке можно если сам гаджет качественный, а не подделка. Если бренд дорожит своей репутацией, то они производят качественные аккумуляторы.

Третье — не стоит играть в "тяжелые" приложения или игры, пока телефон стоит на зарядке.

Четвертое — все же желательно использовать смартфон при зарядке как можно меньше.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на самом деле заряжать телефон в грозу, так как многие думают, что это делать запрещено.