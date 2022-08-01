Как работать с ноутбуком — от сети или от батареи: многие пренебрегают одним правилом
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Специалисты рассказали, можно ли разряжать ноутбук "в ноль"
Многие пользователи ноутбуков нередко задаются вопросом, как лучше работать с устройством: от сети или от батареи. Ранее мы объясняли, можно ли отключать ноутбук от сети, если он зарядился, а теперь рассказываем, как заряжать батарею ноутбука, чтобы продлить срок ее службы.
Специалисты советуют работать с ноутбуком лучше от сети, пишет belnovosti, но вне дома не всегда есть такая возможность. К тому же существует риск, что внезапно отключится электричество и тогда не сохранятся важные файлы.
Как правильно заряжать ноутбук
Аккумулятор ноутбука нельзя разряжать "в ноль". Важно подключать ноутбук к сети, когда остается 10-20% заряда. Поддерживать заряд специалисты рекомендуют на уровне 50-80%, периодически подзаряжая аккумулятор в течение дня.
Ранее "Телеграф" отвечал на вопрос, как правильно отключать ноутбук после работы, чтобы не навредить устройству.