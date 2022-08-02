Почему нельзя оставлять включенным интернет на смартфоне: к чему может привести такая привычка

Категорического запрета конечно нет, однако все же лучше следить, чтобы функция была отключена.

Современный мир настолько динамичен, что многие люди просто бояться упустить хоть что-нибудь, и поэтому постоянно остаются на связи, не выпуская свой телефон из рук ни на минуту. И как раз из-за такого "тесного контакта" часто гаджеты быстро выходит из строя. Ранее мы писали можно ли пользоваться смартфоном, пока он стоит на зарядке, а теперь хотим рассказать нужно ли отключать функцию "Передача данных", когда ею не пользуются.

Часто бывает, что просто забываешь выключить мобильный интернет, когда приходишь домой, где есть Wi-Fi, однако эта забывчивость позже может сыграть плохую шутку с вами. Как сообщает radiotrek, специалисты советуют следить за выключением этой функции, ведь она может негативно отразится на работе любимого смартфона.

Отключать или не отключать интернет, когда он не используется

Во-первых, мобильный интернет – это один из главных "пожирателей" зарядки на смартфоне. Если постоянно пользоваться им, то батарея будет садиться намного быстрее, что может привести к тому, что в самый неподходящий момент у вас просто выключится телефон.

А все потому, что помимо сообщений из соцсетей, при включенном мобильном интернете, даже когда телефоном не пользуются, происходят обновления программного обеспечения, а также некоторые программы продолжают работать в фоновом режиме и отправляют свои данные на сервер.

Это все также ведет и ко второму последствию — вам придется чаще пополнять счет на телефоне, чтобы оплачивать мобильный интернет, трафик которого будет исчерпываться очень быстро. Поэтому если вам нужно постоянно находиться на связи, то лучше выбирать подключение к Wi-Fi. Более того, тогда вам не нужно будет следить за потраченным трафиком.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.

Также напомним, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.