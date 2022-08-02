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Почему нельзя оставлять включенным интернет на смартфоне: к чему может привести такая привычка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мобильный интернет быстро садит батарею
Мобильный интернет быстро садит батарею

Категорического запрета конечно нет, однако все же лучше следить, чтобы функция была отключена.

Современный мир настолько динамичен, что многие люди просто бояться упустить хоть что-нибудь, и поэтому постоянно остаются на связи, не выпуская свой телефон из рук ни на минуту. И как раз из-за такого "тесного контакта" часто гаджеты быстро выходит из строя. Ранее мы писали можно ли пользоваться смартфоном, пока он стоит на зарядке, а теперь хотим рассказать нужно ли отключать функцию "Передача данных", когда ею не пользуются.

Часто бывает, что просто забываешь выключить мобильный интернет, когда приходишь домой, где есть Wi-Fi, однако эта забывчивость позже может сыграть плохую шутку с вами. Как сообщает radiotrek, специалисты советуют следить за выключением этой функции, ведь она может негативно отразится на работе любимого смартфона.

Отключать или не отключать интернет, когда он не используется

Во-первых, мобильный интернет – это один из главных "пожирателей" зарядки на смартфоне. Если постоянно пользоваться им, то батарея будет садиться намного быстрее, что может привести к тому, что в самый неподходящий момент у вас просто выключится телефон.

А все потому, что помимо сообщений из соцсетей, при включенном мобильном интернете, даже когда телефоном не пользуются, происходят обновления программного обеспечения, а также некоторые программы продолжают работать в фоновом режиме и отправляют свои данные на сервер.

Это все также ведет и ко второму последствию — вам придется чаще пополнять счет на телефоне, чтобы оплачивать мобильный интернет, трафик которого будет исчерпываться очень быстро. Поэтому если вам нужно постоянно находиться на связи, то лучше выбирать подключение к Wi-Fi. Более того, тогда вам не нужно будет следить за потраченным трафиком.

Ранее "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.

Также напомним, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

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#Интернет #Мобильный телефон #Телефон