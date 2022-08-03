Как правильно подключать телефон к розетке: правила, которых нужно придерживаться

Большинство пользователей делает это неправильно.

Что может быть проще, чем поставить телефон на зарядку — подключить кабель к телефону и после подключить адаптер в розетку. Однако правильная ли это последовательность? Многие об этом даже не догадываются, но ставя свой гаджет на зарядку, нужно придерживаться определенных правил.

Как сообщает издание belnovosti, эти простые "правила" помогут уберечь ваше устройство от поломок, а также от возможных перепадов напряжения. Как же правильно заряжать свой телефон.

Как правильно ставить телефон на зарядку

Правильный способ – сначала вставьте в розетку зарядное устройство, а затем к нему подключите телефон. Таким образом можно легко избежать перепадов напряжения, которое может навредить гаджету. А степень этого поражения также может быть разной — от уменьшения емкости аккумулятора до физического повреждения микросхем.

Более того, специалисты рекомендуют подключать смартфон к зарядке через различные сетевые фильтры, которые могут предотвратить перепадам напряжения. А если есть возможность, то лучше всего использовать беспроводную зарядку.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.