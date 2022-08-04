Что нужно сделать, когда смартфон плохо ловит сеть: не торопитесь ремонтировать
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Не спешите нести его в сервисный центр
В случае, если телефон не ловит сеть, некоторые юзеры пользуются холодильником. Кроме этого необычного способа можно попробовать еще некоторые лайфхаки, которые позволят избежать похода в сервисный центр.
Если ваш любимый гаджет не ловит сеть, причина может быть скрыта, как не трудно догадаться, либо в SIM-карте, либо в самом устройстве, пишет bb.lv.
Телефон не ловит сеть, что делать
- Перезагрузите телефон.
- Если перезагрузка не помогла, проверьте работу SIM-карты и самого смартфона. Просто поставьте свою SIM-карту в другой телефон. Если проблема осталась, дело в неисправности SIM-карты. Ее можно бесплатно заменить практически в любом салоне мобильного оператора.
- В других случаях проблема в самом смартфоне, придется обратиться в сервисный центр.
Следует помнить, что можно воспользоваться некоторыми приложениями, чтобы оставаться на связи даже при отключении от мобильной сети.