Что нужно сделать, когда смартфон плохо ловит сеть: не торопитесь ремонтировать

Не спешите нести его в сервисный центр

В случае, если телефон не ловит сеть, некоторые юзеры пользуются холодильником. Кроме этого необычного способа можно попробовать еще некоторые лайфхаки, которые позволят избежать похода в сервисный центр.

Если ваш любимый гаджет не ловит сеть, причина может быть скрыта, как не трудно догадаться, либо в SIM-карте, либо в самом устройстве, пишет bb.lv.

Телефон не ловит сеть, что делать

Перезагрузите телефон.

Если перезагрузка не помогла, проверьте работу SIM-карты и самого смартфона. Просто поставьте свою SIM-карту в другой телефон. Если проблема осталась, дело в неисправности SIM-карты. Ее можно бесплатно заменить практически в любом салоне мобильного оператора.

В других случаях проблема в самом смартфоне, придется обратиться в сервисный центр.

Следует помнить, что можно воспользоваться некоторыми приложениями, чтобы оставаться на связи даже при отключении от мобильной сети.