Ускорить зарядку смартфона поможет всего одна функция: доступна даже на кнопочных моделях

Зная эту хитрость, можно значительно ускорить процесс зарядки телефона.

У современных телефонов есть одна вредная "привычка", котора способна вывести из себя даже самого сдержанного человека, — они "любят" садиться и выключаться в самый неподходящий момент. Естественно, вся вина на пользователе, ведь нужно было лучше зарядить свой телефон. Однако ситуации бывают разные, к примеру не было много времени, чтобы телефон стоял на зарядке.

Чтобы в дальнейшем избежать таких неприятных ситуаций, вам поможет один хитрый трюк, который ускорит зарядку телефона. Весь секрет состоит в том, что во время зарядки нужно включить одну простую функцию на смартфоне, пишет radiotrek. Стоит отметить, что она есть даже на кнопочных телефонах.

Как ускорить зарядку телефона

Все просто — нужно включить функцию "режим полета". В таком случае, во время зарядки телефон не будет пытаться связаться с различными мобильными башнями, тем самым снизив загруженность на аккумулятор.

В зависимости от состояния вашей батареи, а также и самой модели смартфона (и емкости аккумулятора), процесс зарядки может ускориться как в 1,5% быстрее, так и на 10% или 20%. В общем, авиарежим поможет сэкономить до 10-15 минут. Однако это только в том случае, что вы не будете пользоваться гаджетом во время зарядки.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли на самом деле заряжать телефон в грозу, так как многие думают, что это делать запрещено.