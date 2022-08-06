Как ускорить зарядку смартфона: 9 хитрых уловок

Существует несколько способов быстрой зарядки

Современные мобильные телефоны сегодня выпускаются с батареями разного объема зарядки, но не все смартфоны могут удерживать заряд батареи в течение нескольких дней.

Причин медленной зарядки может быть несколько, однако есть несколько проверенных способов, благодаря которым ваш любимый гаджет станет заряжаться быстрее, чем обычно. Как пишет ukr.media, эти 9 уловок выручат в случае, когда в самый неподходящий момент ваш смартфон начнет сигналить красным индикатором.

Что сделать, чтобы смартфон быстрее зарядился — 9 способов

1. Отключить смартфон

Полностью выключите смартфон, подключив к зарядке от электросети. Так телефон зарядится гораздо быстрее.

2. Включить режим "в самолете"

В случае, когда устройство по определенным причинам нельзя отключить от мобильной связи при зарядке, лучшим вариантом будет его переключение в режим "в самолете".

3. Не нагружать при зарядке

При зарядке никаких видео и игр.

4. Функция быстрой зарядки

Это специальный адаптер, который позволяет принимать батареи более высокое напряжение и повышенную силу тока, что позволяет смартфону заряжаться гораздо быстрее.

5. Подключаться не через порт USB, а в розетку

Порты USB компьютера или в автомобиле, по сравнению с розеткой, обладают небольшой мощностью.

6. Беспроводная зарядка

Беспроводная зарядка удобна тем, что телефон просто укладывается на нее сверху и начинает заряжаться. Однако зарядка батареи будет не столь быстрой, как от розетки.

7. Не переохлаждать, не перегревать

Аккумулятор при охлаждении или перегреве медленно заряжается. Придерживайтесь обычной комнатной температуры.

8. Зарядка от компьютера

Аккумулятор будет заряжаться от компьютера или ноутбука быстрее, если при подключении к ним на смартфоне будет выбрана только функция зарядки.

9. Для зарядки использовать качественный кабель

Желательно одного со смартфоном изготовителя.

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