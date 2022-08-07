Нужно ли отключать телевизор из розетки, чтобы продлить срок его службы: ответ вас удивит

Выключать телевизор еще вреднее, чем все время держать включенным

Возможно, многие думали над тем, что отключать телевизор от сети лучше, чем постоянно держать его включенным. Ранее мы рассказывали о том, нужно ли после стирки отключать стиральную машинку из сети, а теперь пришла пора разъяснить ситуацию с "королем" дома.

Оказывается, лучше все время держать телевизор включенным, чем постоянно отключать его от сети. Такая точка зрения имеет под собой разумное основание, пишет belnovosti.

Почему не нужно отключать телевизор от сети

Постоянное отключение телевизора от сети негативно сказывается на состоянии техники и сокращает срок ее службы. Современные телевизоры безопасные. Специалисты рекомендуют поступать с телевизором, как с холодильником: подключить к сети и больше не отключать. А для отключения телевизора достаточно только нажать на соответствующую кнопку на пульте.

Ранее "Телеграф" объяснял, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Многие пренебрегают одним правилом.