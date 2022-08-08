До скольки процентов нужно подзаряжать телефон в течение дня: ответ вас удивит

"Перезарядка" вредит телефону

Чтобы мобильный телефон "держал" зарядку, а батарея устройства прослужила вам долгие годы, важно уметь правильно заряжать устройство. Нужно не только своевременно отключать смартфон от розетки, чтобы не "перезарядить" его, а еще следить за количеством заряда в течение дня.

Эксперты рекомендуют подзаряжать телефон время от времени, чтобы он не успел "садиться" до 50 процентов. О полезном для аккумулятора вашего гаджета лайфхаке пишет ресурс Best Life.

Если вы беспокоитесь о сохранении аккумулятора в течение длительного времени, то лучший подход — убедиться, что ваш телефон всегда заряжен чуть выше половины. Такое правило поддержит работу вашего смартфона в целом. Согласно исследованиям, срок службы батареи фактически увеличивается в 4 раза, когда глубина разряда, то есть степень разрядки батареи, ограничена 50, а не 100 процентами.

Другими словами, постоянно подзаряжая телефон в течение дня и не позволяя заряду опускаться ниже 50 процентов, вы фактически увеличиваете срок службы аккумулятора.

Напомним, чтобы существенно продлить срок службы своего смартфона, его нельзя оставлять в розетке на всю ночь. Зарядить телефон на 100% за ночь может показаться хорошей мыслью, но на самом деле это лишь вредит вашему устройству.

Также "Телеграф" рассказывал, можно ли пользоваться телефоном, когда он стоит на зарядке. Есть несколько ошибок, которые многие делают при зарядке смартфонов.