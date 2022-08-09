Что будет с вашим телефоном, если постоянно заряжать его всю ночь: развеиваем популярный мир

Эксперты советуют не допускать снижения уровня заряда ниже 30 %.

Бытует мнение, что нельзя оставлять телефон на зарядке на всю ночь, ведь это очень вредит аккумулятору. Однако так ли это на самом деле? Давайте вместе разбираться.

Как пишет издание belnovosti, современные смартфоны, как правило, оснащены специальной защитой от перезаряда аккумулятора. Поэтому ничего критического в том, что ваш телефон будет заряжаться всю ночь.

Однако все же постоянно лучше так не делать, потому, что регулярная зарядка до 100-процентного уровня в перспективе может негативно сказаться на аккумуляторе вашего гаджета. А именно уменьшится его емкость. Вариант получше — это зарядка до 80-процентного уровня.

Напомним, держать телефон в постели или под подушкой ночью, особенно заряжая его, нельзя. Это еще один способ сократить срок службы устройства из-за накопления тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что телефон может быстро садиться из-за некоторых программ. Эксперты выделяют по меньшей мере пять приложений, которые "пожирают" заряд смартфона.

Также мы писали, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.