Всего одно простое правило убережет телефон от поломок: многие о нем не знают

Соблюдая эти правила зарядки телефона, можно существенно продлить срок его службы.

Большую и важную роль в смартфонах играют аккумуляторы. Именно от них зависит, насколько долго телефон будет правильно функционировать. Поэтому очень важно правильно ставить свой гаджет на зарядку, чтобы не повредить, столь важный его элемент.

Какую ошибку совершает большинство пользователей при зарядке своего смартфона, из-за чего аккумулятор прослужил намного меньше, объясняет издание belnovosti. Отмечается, что так поступает буквально каждый второй.

Как правильно заряжать свой телефон

Чтобы аккумулятор на вашем устройстве проработал намного дольше, его нельзя разряжать его в ноль, а также не стоит и постоянно заряжать гаджет до 100-процентного уровня. Такие скачки постепенно снижают емкость батареи вашего телефона.

Специалисты рекомендуют не допускать полной разрядки телефона, а также поэкспериментировать с частичной зарядкой, отключая гаджет от сети до того, как уровень заряда достигнет 100%. Оптимальный уровень заряда — 25-85 %.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.