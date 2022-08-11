Можно ли оставлять смартфон заряжаться всю ночь

Эксперты рассказали, как грамотно заряжать смартфон

Привычку оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь имеют большинство из нас. Однако многие не знают, что это действие оказывает негативное влияние на аккумулятор.

Эксперты пояснили, почему ночная зарядка вредна для батареи смартфона. Оказывается, что регулярная зарядка до 100% уровня, как обычно и происходит ночью, в перспективе может негативно сказаться на емкости аккумулятора, пишет prostomob.

Как правильно заряжать смартфон

Необходимо избегать ситуаций, когда батарея устройства разряжается до 0% и заряжается до 100%, поскольку процесс деградации аккумулятора заметно ускорится. Оптимальным вариантом является поддержание уровня заряда аккумуляторного блока в пределах 30–80%.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы смартфон быстрее зарядился. Эти 9 уловок выручат в случае, когда в самый неподходящий момент ваш смартфон начнет сигналить красным индикатором.