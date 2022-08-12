Как использовать режим полета в смартфоне на земле: 4 хитрости, о которых мало кто догадывался

Авиарежим на смартфоне может быть полезен, даже если вы никуда не летите

Если вам надоело перезагружать свой мобильный телефон всякий раз, когда возникли проблемы со связью, не стоит перенапрягаться. Как отмечают специалисты, включение всего одной функции заменит обычную перезагрузку устройства. И это функция авиарежима.

Как понятно из названия, режим полета на смартфоне предназначен для перелетов. Однако его можно использовать и в других ситуациях, когда вы находитесь не в небе.

Как использовать режим полета в смартфоне

Как мы уже говорили, авиарежим можно использовать вместо перезагрузки, если возникли проблемы со связью. Если вы хотите, чтобы никто не беспокоил звонками и сообщениями. При этом не требующие подключения к сети функции останутся доступны. Когда дали поиграть с телефоном ребенку — малыш никому случайно не позвонит и ничего не отправит. Когда нужно ускорить зарядку смартфона и сэкономить заряд батареи.

Напомним, что в случае, если ваш смартфон не ловит сеть, некоторые люди пользуются холодильником. Кроме этого необычного способа можно попробовать еще некоторые лайфхаки, которые позволят избежать похода с устройством в сервисный центр.