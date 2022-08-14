Как подключить телефон к зарядке, чтобы с ним ничего не случилось: большинство делает это неправильно
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Зная это "правило", вы сделаете так, что ваш телефон прослужит намного дольше.
Чтобы существенно продлить срок службы своего смартфона, его нельзя оставлять в розетке на всю ночь, а также важно соблюдать и правильную последовательность его подключения к сети. Иначе эта зарядка может стать последней для вашего гаджета.
Как сообщает издание belnovosti, это простое "правило" поможет уберечь ваше устройство от возможных поломок, связанных с перепадами напряжения. Совет: выучите его наизусть, и проблем с гаджетом не будет.
Как правильно подключать телефон к розетке
Согласно инструкциям многих производителей, нужно сначала подключить телефон к зарядному устройству, а потом уже вставить зарядку в розетку. Делать именно в таком порядке нужно для того, что бы избежать короткого замыкания, которое может вывести ваш гаджет из строя. Отметим, что такое же "правило" касается и ноутбуков.
А вот снимать свой телефон с зарядки рекомендуется в обратном порядке: сначала достается зарядное устройство из розетки, а затем вынимается кабель зарядки от гаджета.
Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.
Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.