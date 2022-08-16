Как очистить кэш на Андроиде: подробная инструкция

Чтобы телефон работал быстро, качественно и не засорялся ненужной информацией, периодически необходимо чистить кэш память

Память Андроида периодически заполняется из-за накопления большого количества временных файлов, которые в операционной системе не удаляются автоматически. Приложения иногда могут зависать, работать некорректно, выдавать ошибки. Если такое случается, то вам нужно очистить кэш на Андроиде. Своевременное освобождение кэша помогает оптимизировать работу смартфона, а также продлевает срок функционирования гаджета.

В своей статье "Телеграф" расскажет, как можно очистить кэш на Android разными способами.

Что такое кэш в телефоне: принцип действия и польза

Кэш в телефоне представляет собой область памяти, где находится часть сохраненных часто используемых данных и оптимизированные пользовательские настройки. Кэш упрощает и ускоряет работу операционной системы.

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Когда пользователь впервые посещает какой-то веб-сайт или запускает мобильное приложение, то изображения, аудио, видео с youtube, файлы и другой контент регистрируется и сохраняется в кэше. Также в кэше могут быть пользовательские настройки, базы данных и данные для входа в систему.

При повторном посещении сайта или запуске приложения, устройство загружает и обрабатывает данные намного быстрее, чем в первый раз. Это происходит благодаря тому, что в кэше уже содержатся данные, и устройству не нужно снова загружать одни и те же файлы.

Зачем нужно чистить кэш

Однако со временем телефон, помимо полезных файлов, собирает и накапливает много ненужных данных. Таким образом, в оперативной памяти остается мало места для нормальной работы. А потому кэш периодически необходимо очистить, чтобы освободить место для хранения на устройстве более важных данных.

Обычно кэш чистят примерно один раз в 3-6 месяцев.

Очистка кэша помогает устранить проблемы, удалить поврежденные и некорректные файлы и в результате повысить продуктивность работы смартфона. С другой стороны, после очистки кэша приложение может потерять часть сохраненных данных и оптимизированных под вас настроек.

Нет необходимости слишком часто чистить кэш, поскольку он все равно будет возобновляться. Вот только в процессе восстановления приложение будет работать немного медленнее.

Как очистить кэш и данные на Android

У пользователя есть возможность сделать полную или выборочную очистку, на свое усмотрение оставив нужные файлы. Имейте в виду, что во многих моделях телефонов процесс очистки кэша может отличаться друг от друга. Однако есть общие принципы и последовательность действий.

Представляем инструкцию по очистке кэша на Android.

Последовательность шагов для полной очистки кэша:

Откройте "Настройки". Перейдите в раздел "Хранилище" или "Накопители". Здесь вы сможете увидеть, насколько занята память телефона. В нем выберите пункт "Внутреннее хранилище". Перед вами откроется список установленных на телефоне программ, а также сколько места занимает каждая из них. Нажмите "Данные кэша" и подтвердите операцию.

Имейте в виду, что эти шаги очищают весь кэш приложений и это действие необратимо. Инструкция подходит для большинства телефонов.

На разных моделях Android процесс удаления кэша может выглядеть по-другому

Последовательность шагов для выборочной очистки кэша:

Запустите приложение "Настройки". Нажмите раздел "Хранилище". Выберите пункт "Другие приложения", чтобы просмотреть все приложения, установленные на вашем телефоне. Найдите именно то приложение, из которого нужно очистить кэш, и нажмите на него Нажмите команду "Очистить кэш".

Как очистить кэш браузера Chrome на Android

. Запустите Chrome на устройстве Android. В правом верхнем углу браузера нажмите на значок меню с тремя точками, чтобы открыть параметры телефона. Нажмите пункт "История". Выберите команду "Очистить данные о просмотре". В разделе "Основные" проверьте правильную установку флажка. Здесь вы также можете удалить файлы cookie, данные сайта и стереть историю просмотров. Во вкладке "Дополнительно" вы можете удалить сохраненные пароли, данные автоматического заполнения и настройки сайта. Выберите диапазон времени, за который хотите почистить кэш – последний час, последние 24 часа, 7 дней или все время. Осуществите команду "Очистить данные".

Руководство по ручной очистке телефона

Для опытного пользователя не составит труда вручную чистить память телефона.

Это длительный, но более надежный способ

Для его выполнения потребуется изучить содержимое системных папок Android. Это можно сделать при помощи менеджеров файлов, к примеру, через File Manager. Чтобы выделить место во внутренней памяти, нужно отдельно удалить ненужные файлы в папках наиболее часто используемых приложений.

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