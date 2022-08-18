Как изменить язык на телефоне: пошаговая инструкция
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Узнайте, как просто поменять язык интерфейса в телефоне
У вас в руках новый телефон, и вы хотите сделать его удобным для пользования? К примеру, узнать секреты своего смартфона и изменить язык интерфейса, клавиатуры и приложений google. Встроенные сервисы позволяют очень просто это осуществить. Подробную инструкцию о настройках языка в смартфоне читайте в нашей статье.
Изначально все смартфоны идут с заводскими установками, но вы можете подстроить их под свои предпочтения, выбрать и изменить язык за несколько шагов. Принцип смены языка будет общим, но возможны некоторые нюансы, которые зависят от модели вашего телефона и операционной системы: Android, iOS и другая.
Эта настройка андроида поможет вам сделать так, что информация на нем и все страницы интерфейса будут отображаться на том языке, который вы выберете.
Как менять языковые настройки на телефоне
- Зайдите в настройки телефона. Обычно иконка имеет вид шестеренки.
- В списке Настроек выберите пункт Система. Если такого пункта нет, тогда в этом разделе нажмите Личные данные.
- Далее в разделе Система или Личные данные нажмите Язык и ввод.
- Выберите пункт Языки.
- Здесь вы можете выбрать язык, к примеру, русский или английский.
- Если нужного языка в списке нет, нажмите Добавить язык. К примеру, если нет английского, его можно добавить.
- Откроется новый расширенный список, где представлены все языки. Просмотрите страницу и выберите необходимый вам язык.
- Далее система может предложить выбрать регион.
- Данный язык появится в списке на странице Языки.
- Чтобы установить нужный язык по умолчанию, перетащите его из списка на самый верх.
После того как вы установили и сохранили языковые настройки, ваш телефон перейдет на выбранный вами язык.
Как изменить язык на клавиатуре
Имейте в виду, что после смены языка интерфейса раскладка на клавиатуре не поменяется. Ее нужно настроить отдельно. Это делается также в меню Настройки – Язык и ввод, только выбирается пункт Текущая клавиатура. А далее отмечаете и сохраняете раскладку, в зависимости от того, какой вам необходим язык.
Другой вариант – сменить язык на самой клавиатуре в режиме набора текста. В настройках выберите нужную раскладку, а в ней добавьте нужный вам язык.
Как изменить языковые настройки в веб-интерфейсе
Если вы пользуетесь различными приложениями и другими сервисами google на андроиде, там придется отдельно менять язык.
- На устройстве Android зайдите в Настройки.
- Далее выберите пункт Google.
- Затем нажмите Управление аккаунтом Google.
- Найдите пункт Личная информация.
- Проскрольте страницу до раздела Общие настройки веб-интерфейса.
- Выберите пункт Язык.
- Выполните команду Изменить.
- В результате поиска выберите из списка необходимый вам язык.
- Для подтверждения нажмите команду Выбрать.
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