Как изменить язык на телефоне: пошаговая инструкция

Узнайте, как просто поменять язык интерфейса в телефоне

У вас в руках новый телефон, и вы хотите сделать его удобным для пользования? К примеру, узнать секреты своего смартфона и изменить язык интерфейса, клавиатуры и приложений google. Встроенные сервисы позволяют очень просто это осуществить. Подробную инструкцию о настройках языка в смартфоне читайте в нашей статье.

Изначально все смартфоны идут с заводскими установками, но вы можете подстроить их под свои предпочтения, выбрать и изменить язык за несколько шагов. Принцип смены языка будет общим, но возможны некоторые нюансы, которые зависят от модели вашего телефона и операционной системы: Android, iOS и другая.

Эта настройка андроида поможет вам сделать так, что информация на нем и все страницы интерфейса будут отображаться на том языке, который вы выберете.

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Как менять языковые настройки на телефоне

Зайдите в настройки телефона. Обычно иконка имеет вид шестеренки. В списке Настроек выберите пункт Система. Если такого пункта нет, тогда в этом разделе нажмите Личные данные. Далее в разделе Система или Личные данные нажмите Язык и ввод. Выберите пункт Языки. Здесь вы можете выбрать язык, к примеру, русский или английский. Если нужного языка в списке нет, нажмите Добавить язык. К примеру, если нет английского, его можно добавить. Откроется новый расширенный список, где представлены все языки. Просмотрите страницу и выберите необходимый вам язык. Далее система может предложить выбрать регион. Данный язык появится в списке на странице Языки. Чтобы установить нужный язык по умолчанию, перетащите его из списка на самый верх.

После того как вы установили и сохранили языковые настройки, ваш телефон перейдет на выбранный вами язык.

После изменения языка, все сообщения системы, а также информация будет представлена на этом языке.Так что будьте готовы к тому, что все сообщения системы, а также информация будет представлена на этом языке.

Как изменить язык на клавиатуре

Имейте в виду, что после смены языка интерфейса раскладка на клавиатуре не поменяется. Ее нужно настроить отдельно. Это делается также в меню Настройки – Язык и ввод, только выбирается пункт Текущая клавиатура. А далее отмечаете и сохраняете раскладку, в зависимости от того, какой вам необходим язык.

Другой вариант – сменить язык на самой клавиатуре в режиме набора текста. В настройках выберите нужную раскладку, а в ней добавьте нужный вам язык.

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Как изменить языковые настройки в веб-интерфейсе

Если вы пользуетесь различными приложениями и другими сервисами google на андроиде, там придется отдельно менять язык.

На устройстве Android зайдите в Настройки. Далее выберите пункт Google. Затем нажмите Управление аккаунтом Google. Найдите пункт Личная информация. Проскрольте страницу до раздела Общие настройки веб-интерфейса. Выберите пункт Язык. Выполните команду Изменить. В результате поиска выберите из списка необходимый вам язык. Для подтверждения нажмите команду Выбрать.

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