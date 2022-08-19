Как заряжать смартфон с помощью PowerBank, чтобы не навредить гаджету: эту ошибку совершает каждый

Если неправильно заряжать телефон через портативное зарядное, можно навредить своему телефону.

Что может быть проще, чем поставить телефон на зарядку? А оказывается, даже для этого есть свои правила. Также есть свои определенные правила и для использования PowerBank, о которых мы и хотим сегодня рассказать.

Как сообщает belnovosti, многие владельцы смартфонов все же допускают ошибки, заряжая телефон с помощью PowerBank. Что же нужно делать, чтобы не навредить гаджету.

Как правильно заряжать смартфон от PowerBank

Одна из самых распространенных ошибок — это класть портативное зарядное устройство в рюкзак или сумку, после того как к нему подключат телефон. Специалисты так делать не рекомендуют, и на это есть две причины:

Во-первых, при зарядке телефон и PowerBank нельзя чем-либо накрывать, чтобы не привести к перегреву. Это не только увеличивает время зарядки, но и сокращает срок службы батареи.

Во-вторых, если постоянно носить кабель и PowerBank в сумке, может расшататься разъем.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.