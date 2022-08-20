Как поставить пароль на Android: пошаговая инструкция

Чтобы никто, кроме вас, не мог воспользоваться вашим гаджетом, можно поставить пароль на телефон.

Современный телефон и планшет на Android имеет много способов защиты, чтобы посторонние люди не могли добраться до вашей конфиденциальной информации, звонить и использовать устройство.

"Телеграф" в своей статье расскажет, как поставить пароль на телефон, а еще как проводится блокировка устройства с помощью текстового пароля, графического ключа, ПИН-кода, отпечатка пальца и других способов. Также узнайте варианты настройки разблокировки экрана различными способами с помощью Smart Lock, распознавания лица и голоса.

Установка текстового пароля, графического ключа и ПИН-кода

Операционная система телефона имеет стандартный способ установки пароля. Однако имейте в виду, что внешний вид настроек каждого телефона может отличаться друг от друга.

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Возможные способы блокировки устройства:

Графический ключ – разблокировка производится путем соединения пальцем заданной последовательности точек на экране телефона.

ПИН-код – представляет собой цифровой пароль, который может содержать минимум 4 цифры.

Пароль – включает в себя произвольные буквы, знаки, цифры и содержит не менее 4 символов.

Как поставить пароль на андроид: пошагово

Чтобы установить пароль на Android, зайдите в настройки телефона. Откройте параметры безопасности Android, выбрав пункт "Безопасность" или "Экран блокировки и безопасность". Нажмите пункт "Блокировка экрана" или "Тип блокировки экрана". Если ранее у вас уже была настроена блокировка, то при входе в этот раздел настроек вам потребуется ввести предыдущий ключ или пароль. Выберите один способ разблокировки, который вам необходим – пароль, ПИН-код или графический ключ. Придумайте свой код или пароль на Android и введите его в соответствующее поле либо проведите пальцем на экране, соединив несколько точек таким образом, чтобы создать уникальный узор. Нажмите команду "Продолжить". Далее система попросит подтвердить пароль, и вам потребуется ввести точно такой же пароль или код. Для подтверждения нажмите "Ок".

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На этом настройка пароля завершена. Теперь при очередном включении экрана телефона для его разблокировки вам придется вводить установленный пароль. Также этот пароль будет запрашиваться при доступе к настройкам безопасности Android.

Дополнительные параметры безопасности и блокировки Android

После установки пароля вы можете настроить дополнительные опции, которые находятся на вкладке настроек "Безопасность":

Настроить сканер отпечатка, при его наличии.

Настроить время автоблокировки, т.е. указать промежуток времени, спустя который смартфон автоматически заблокируется паролем.

Активировать блокировку кнопкой питания – эта опция позволяет заблокировать смартфон сразу после нажатия кнопки включения.

Выбрать текст на главный экран, который будет высвечиваться на вашем телефоне.

Включить Smart Lock – дополнительный пункт умной блокировки, который может присутствовать на Android выше пятой версии телефона.

Возможности Smart Lock на Android и как настроить

Современный Android предоставляет дополнительные возможности разблокировки устройства для своего владельца. Функция Smart Lock была разработана для того, чтобы сделать использование телефона максимально удобным и позволяет выборочно блокировать телефон при определенных условиях использования.

Параметры Smart Lock на Android

Физический контакт – телефон или планшет не блокируется до тех пор, пока владелец с ним контактирует и двигает – держит в руках, нажимает, смотрит, кладет в карман и т.д. Эту информацию телефон считывает со своих датчиков.

Безопасные места – при включенном определении местоположения устройство будет оставаться разблокированным, если ему указать места, где блокировка экрана не требуется.

Надежные устройства – можно задать устройства, при подключении к которым по Bluetooth ваш телефон будет оставаться разблокированным.

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Распознавание лица — блокировка снимается автоматически, если на устройство смотрит его владелец. Для такой разблокировки требуется наличие фронтальной камеры.

Распознавание по голосу – телефон реагирует на голос владельца, и снятие блокировки происходит после аутентификации произнесенной владельцем фразы "Ок, Google". Чтобы настроить эту функцию Smart Lock, нужно включить опцию "Распознавать Ok Google на любом экране".

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