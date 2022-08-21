Почему нельзя полностью разряжать новый телефон: многие совершают роковую ошибку

С только купленным гаджетом нужно вести себя предельно осторожно.

Основную роль в "жизни" каждого смартфона играет аккумулятор, ведь именно от его работы зависит, насколько долго и без перебоев будет функционировать гаджет. Поэтому очень важно правильно ставить свой гаджет на зарядку, и соблюдать несколько простейших правил при покупке нового смартфона.

Списком запрещенных действий поделилось издание belnovosti. И как отмечается в курсе об этих запретах далеко не все. Более того, многие как раз эти процессы сразу и совершают.

Что нельзя делать с телефоном сразу после покупки

Полная разрядка — никакой необходимости в проведении данного действия нет. Это привычка из прошлого, о которой стоит уже забыть. Новые аккумуляторы для телефонов в полной разрядке не нуждаются.

Откладывать зарядное устройство "на потом" — заряжать новый телефон можно только его "родной" зарядкой, и ни в коем случае не дешевым аналогом или той, которая осталась после предыдущего гаджета.

Сразу устанавливать много приложений — сначала лучше пересмотреть те программы, которые там уже есть, и удалите те, которыми пользоваться не будете. И только потом начинайте скачивать свои любимые игры или нужные приложения.

Сразу отдавать смартфон ребёнку — чтобы обезопасить ребенка от посещений запрещенных и опасных сайтов, а также скачивания приложений с опасных источников, нужно активировать несколько важных функций. К примеру — "родительский контроль".

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.