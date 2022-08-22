Как посмотреть свой номер телефона: ТОП-7 различных способов

Узнать свой номер телефона, даже если вы его забыли, можно не одним, а несколькими способами.

Люди по разным причинам могут не знать свой номер телефона. Кто-то попросту забыл. У кого-то не возникало потребности учить его наизусть. А кто-то имеет слишком много sim карт, чтобы все их запоминать, к примеру, личных или по работе.

Если вдруг вам понадобилось узнать свой номер телефона, это совершенно несложно сделать. Причем, есть разные способы, о которых мы расскажем в нашей статье.

Как узнать свой номер телефона по документам

Увы, на самой сим карте номер не указан, потому что она очень маленькая и его попросту будет не видно. Но в том случае, если вы сохранили упаковки из-под сим карты, то вам не составит труда восстановить в памяти свой номер телефона.

На коробке, а также на пластиковой части сим-карты всегда указан текущий номер. Так что просто внимательно посмотрите на эти предметы, и вы найдете свой номер телефона. А у контрактного абонента номер телефона должен быть указан в договоре.

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Как узнать свой номер телефона через настройки

Это, пожалуй, наиболее простой и универсальный способ, как узнать свой номер.

Для этого сим‑карта должна быть вставлена в телефон.

Вам остается только поискать соответствующий пункт меню в настройках.

На iPhone узнать свой номер телефона получится, просто открыв в системном меню раздел "Телефон" и выбрав строку "Мой номер".

На Android нужно поискать в меню пункт "SIM карты и мобильные сети" или же зайти в пункт "О телефоне", далее выбрать пункт "Общая информация", а затем "Статус SIM карты".

На более старых и простых моделях телефонах достаточно открыть пункт меню "Контакты" и найти запись "Мой номер".

Как выяснить свой номер телефона через код USSD

USSD запрос (Unstructured Supplementary Service Data) – стандартный сервис в сетях GSM, который помогает организовать интерактивную связь между абонентом сети и сервисным приложением посредством коротких сообщений.

Эти сервисные команды дают возможность пользователям узнавать множество полезной информации о телефоне, в том числе и свой номер. Для этого нужно набрать на телефоне соответствующий код и сделать звонок.

Примечательно, что разные украинские операторы мобильной связи в своих сетях для удобства унифицировали и сделали единым этот код. Так, чтобы узнать свой номер для операторов Водафон Украина, Киевстар и Лайфселл, нужно дать запрос в виде *161# с последующим нажатием кнопки вызова.

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Как определить свой номер телефона через мобильное приложение оператора

С помощью мобильных приложений операторов связи можно управлять своими звонками, контролировать их, а также пополнять счет. Скачать мобильное приложение можно в Google Play или App Store.

Мобильное приложение содержит, в том числе информацию про номер телефона зарегистрированного абонента. Она доступна на главном экране приложений.

Как узнать свой номер телефона на горячей линии оператора связи

Несмотря на появление мобильных приложений, услуга звонок на горячую линию операторов мобильной связи все равно востребована. Чаще всего нею пользуются люди старшего возраста.

Vodafone:

111 – c мобильного Vodafone в Украине;

0 800 400 111 – c любого номера в Украине для абонентов других операторов;

380 500 400 111 – с мобильного Vodafone в роуминге.

Чтобы уточнить номер телефона у оператора, нужно сделать звонок по соответствующим телефонам

Киевстар:

466 – с мобильных телефонов Киевстар;

0 800 300 466 – с городских номеров по Украине;

Lifecell:

5433 – c мобильного телефона lifecell;

0 800 20 5433 – со стационарного и мобильного телефона в Украине.

Как узнать свой номер телефона в онлайн чате

У каждого оператора связи на сайте есть возможность зайти в чат, чтобы связаться со службой поддержки. Здесь также можно задать вопрос и узнать свой номер телефона. Но для этого придется пройти простую и быструю процедуру идентификации.

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Как определить свой номер по звонку

Логично, что можно позвонить кому-то и спросить свой номер. Когда вы набираете со своего телефона чей-то номер, то на телефоне у вашего абонента высвечивается номер вашего телефона, с которого вы ему звоните.

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