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Как ускорить зарядку смартфона: способ всего с одним нажатием клавиши

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Как ускорить зарядку телефона - простой лайфхак Новость обновлена 23 августа 2022, 11:08
Как ускорить зарядку телефона - простой лайфхак

Многие владельцы мобильных телефонов даже не подозревают о пользе этой функции

У современных мобильных устройств есть один существенный недостаток, который способен вывести из себя даже самого уравновешенного пользователя гаджетов, — у них всегда садиться батарея. Если времени в обрез, а заряженный смартфон ван нужен как можно раньше, можно ускорить зарядку телефона нажатием всего одной кнопки.

Большинству владельцев мобильных телефонов известно о такой функции, как режим полета. Его еще называют авиарежимом. Включение этой функции поможет существенно ускорить зарядку смартфона.

Как ускорить зарядку смартфона

Режим полета имеется на всех моделях современных смартфонов, даже в устаревших гаджетов. При включении авиарежима скорость зарядки устройства может увеличиться на 1,5-20%.

Кроме того, этот режим способен сэкономить заряд батареи, если он приближается к нулю.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы смартфон быстрее зарядился. Эти 9 уловок выручат в случае, когда в самый неподходящий момент ваш смартфон начнет сигналить красным индикатором.

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#Мобильный телефон #Смартфоны