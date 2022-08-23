Как ускорить зарядку смартфона: способ всего с одним нажатием клавиши

Многие владельцы мобильных телефонов даже не подозревают о пользе этой функции

У современных мобильных устройств есть один существенный недостаток, который способен вывести из себя даже самого уравновешенного пользователя гаджетов, — у них всегда садиться батарея. Если времени в обрез, а заряженный смартфон ван нужен как можно раньше, можно ускорить зарядку телефона нажатием всего одной кнопки.

Большинству владельцев мобильных телефонов известно о такой функции, как режим полета. Его еще называют авиарежимом. Включение этой функции поможет существенно ускорить зарядку смартфона.

Как ускорить зарядку смартфона

Режим полета имеется на всех моделях современных смартфонов, даже в устаревших гаджетов. При включении авиарежима скорость зарядки устройства может увеличиться на 1,5-20%.

Кроме того, этот режим способен сэкономить заряд батареи, если он приближается к нулю.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы смартфон быстрее зарядился. Эти 9 уловок выручат в случае, когда в самый неподходящий момент ваш смартфон начнет сигналить красным индикатором.