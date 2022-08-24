Как не надо заряжать смартфон: распространенные ошибки, которые приводят к поломке

Совершая эти ошибки, вы быстрее изнашиваете свой телефон, что приводит к поломкам.

При зарядке смартфона мы часто делаем различные ошибки, которые "убивают" ваше устройство. К примеру, оставляем мобильный на зарядке на всю ночь, чего делать нежелательно, ведь это вредит батарее. Однако таких ошибок намного больше.

Всего есть пять самых распространенных ошибок при зарядке телефона, сокращающих срок его службы, пишет belnovosti. Если постоянно совершать эти ошибки, то это может быстро привести аккумулятор смартфона в негодность.

Как нельзя заряжать телефон

Нельзя использовать некачественные зарядные устройства.

Читайте также: Категория Технологии Как ускорить зарядку смартфона: способ всего с одним нажатием клавиши Многие владельцы мобильных телефонов даже не подозревают о пользе этой функции

Нельзя заряжать телефон поврежденными устройствами и кабелями, даже если повреждение незначительные.

Не стоит полностью разряжать телефон, ведь это снижает емкость аккумулятора.

Забудьте о пользовании смартфоном во время зарядки.

Не кладите телефон, подключенный к сети, под подушку, ведь это приводит к перегреву батареи.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.