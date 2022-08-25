Почему не заряжается телефон: эти ошибки допускает каждый второй
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Причин возникшей проблемы может быть несколько
Что может быть проще, чем поставить телефон на зарядку? Но даже с этим простым действием возникают проблемы. К примеру, ваш любимый гаджет просто не хочет заряжаться на зарядке.
"Телеграф" рассказывает о самых распространенных ошибках, которые возникаю при зарядке смартфона и что делать в такой ситуации.
Почему мобильный телефон не заряжается
Проверьте, работает ли вообще розетка. Если с ней все нормально, проверьте адаптер, например, попробовав подзарядить телефон от ноутбука.
Причиной проблем с зарядкой также может быть неисправность кабеля, что случается, когда вы пользуетесь телефоном во время зарядки. Попробуйте с другим кабелем.
Проблемой может быть и то, что устройство не заряжается по причине засорения разъема для зарядки. В этом случае его следует прочистить.
Если проблема не будет решена вышеперечисленными способами, тогда уже придется посетить сервисный центр.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пищащий звук зарядки телефона – плохой знак для владельца устройства, а также, какие вещи опасно держать рядом с мобильным телефоном.