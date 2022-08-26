Точно не выключится в неподходящий момент: как продлить заряд смартфона

Да, это не поможет протянуть вам целый день, но сэкономит пару часов.

Наверняка хоть раз в жизни каждый из нас попадал в такую не совсем приятную ситуацию, когда телефон садился в самый неподходящий момент, а подзарядить его не было возможности. С одной стороны, чтобы избежать подобного, можно носить с собой портативное зарядное, об определенных правилах использования которого мы уже писали ранее, однако не у всех он есть, да и часто возможности нет его с собой носить. Как же продлить время работы своего смартфона на одном заряде?

Сделать это достаточно просто, если знать какие настройки нужно изменить, чтобы батарея телефона дольше держала заряд, пишет belnovosti. Что же менять?

Как продлить заряд смартфона

Первое — выключите GPS, ведь он съедает очень много заряда.

Второе — выключите фоновую активность программ и уведомления от приложений.

И третье — включите режим энергосбережения. Однако его не стоит запускать без крайней необходимости.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.