Как понять, что телефон стал опасным и его пора менять: 3 признака, о которых следует знать

Старые смартфоны могут представлять серьезную опасность

Бывает, что пользователи очень долго не могут решиться окончательно распрощаться с любимым гаджетом. Однако старые мобильные устройства могут таить в себе ряд опасностей, свидетельствующих том, что пора идти в магазин за новой покупкой. К примеру, смартфон начинает быстро разряжаться.

"Телеграф" рассказывает о трех важных признаках, на которые нужно обращать внимание. В этих случаях мобильный телефон точно пора менять на новый.

Телефон быстро "садится"

Пора заводить нового "друга", если телефон стал очень быстро разряжаться.

Батарея нагревается

Батарея начала сильно нагреваться во время зарядки.

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Аккумулятор вздулся

Если сейчас нет возможности купить новый телефон, нужно хотя бы срочно заменить батарею. Но это только на время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит покупать новый телефон с витрины. Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка смартфона.