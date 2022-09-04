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Почему телефон быстро "садится": вещи, о которых нужно знать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Почему телефон быстро разряжается
Почему телефон быстро разряжается

Не стоит сразу бежать за новым гаджетом, сначала лучше разобраться в проблеме.

Если вы столкнулись с такой проблемой, как быстрая разрядка телефона, то дальше есть как минимум три решения этой "проблемы": первое — это покупка нового телефона, что 100% ударит по кошельку, второе — можно постоянно носить с собой портативное зарядное, об определенных правилах использования которого мы уже писали ранее, или же третье — разобраться в причинах подобного "поведения" своего гаджета.

Как сообщает belnovosti, аккумулятор телефона может быстро разряжаться по нескольким причинам. Каким именно — читайте далее.

Почему телефон быстро разряжается

  • Первое на что нужно обратить внимание, это не работает ли большое количество "лишних" приложений и функций, потребляющих большое количество энергии. Решение — временно отключить или удалить эти функции.
  • Быстрая разрядка может быть результатом воздействия слишком низких или высоких температур. Решение — старайтесь не допускать перегрева или переохлаждения гаджета.
  • И еще одна причина — неисправный или старый аккумулятор. Решение — замена батареи.

Не стоит забывать и о том, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Также "Телеграф" писал, что в некоторых случаях запрещено сразу же ставить на зарядку полностью разряженный телефон. Эту ошибку делает каждый второй.

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#Мобильный телефон #Зарядка #Телефон #Батарея